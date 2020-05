Buoni spesa, oggi la consegna alle famiglie

L'emergenza sanitaria ha portato anche a quella economica. Tante, troppe, le famiglie che necessitano in questa fase assai particolare per la nostra nazione di un sostegno concreto.Giovinazzo non fa eccezione ed ilha completato le graduatorie degli aventi diritto a questo secondo avviso per i buoni spesa, in cui l'Amministrazione comunale aveva deciso di allargare le maglie rispetto al primo.Quest'oggi, 20 maggio, saranno quindi distribuiti dai volontari deli buoni spesa derivanti dalla seconda tranchedel fondo governativo di complessivi 153.000 euro. Contributi che andranno arispetto ai 307 del primo avviso. La raccomandazione di Palazzo di Città è che tutti si facciano trovare in casa. A quel fondo va aggiunto anche il sostegno regionale per ulterioriI buoni potranno essere spesi negli esercizi convenzionati con il Comune che vi elenchiamo sotto questo articolo.