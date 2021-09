Buoni spesa, riaperta manifestazione di interesse per esercizi commerciali

A seguito del nuovo avviso pubblico per l'erogazione dei buoni spesa, al fine di contrastare situazioni di disagio legate alla pandemia da Covid-19, è stata riaperta la manifestazione d'interesse per gli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa.Le domande vanno presentate via PEC all'indirizzo: servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it entro le ore 18.00 del 30 settembre 2021.Si specifica che gli esercizi commerciali già presenti in elenco non dovranno ripresentare la domanda.A questo link l'avviso pubblico integrale, il modello di istanza e il modello di rendicontazione.