Brand e logo di Giovinazzo: Cristina Piscitelli replica a PrimaVera Alternativa

L'Amministrazione comunale di Giovinazzo risponde alla polemica innescata dalle osservazioni e dagli interrogativi proposti da PrimaVera Alternativa ( leggi qui ) circa l'assegnazione del bando per la creazione di un brand e del logo per la promozione turistica di Giovinazzo oltre i confini regionali e nazionali. Lo fa attraverso una nota dell'Assessore al ramo,che riproponiamo integralmente.In riferimento alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi dil'Assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli , intende chiarire quanto segue :«Dopo una serie di passaggi amministrativi che hanno portato alla pubblicazione del bando di gara, e di tutti gli atti successivi, con la seduta di valutazione del 30 maggio 2019 l'agenzia di comunicazione 'Laboratoriocom' è risultata prima classificata nella procedura di selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio in oggetto.Pertanto, lain virtù delle iniziative già in programma a Giovinazzo, ed in particolare l'evento dedicato al regista e sceneggiatore di fama internazionalementre si procedeva alle verifiche di rito nel mese di giugno, ha proposto spontaneamente e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, a proprio rischio, di inserire il logo che avrebbe poi accompagnato tutti gli eventi del Comune. Si precisa che il logo rientrava nel progetto presentato in sede di gara.Si precisa, inoltre, che il costo dell'intero serviziocome riportato da alcuni, e che l'importo non riguarda solo il logo ma una serie di servizi tra cui la predisposizione di un piano marketing territoriale; l'ideazione, la realizzazione e la gestione delle attività e dei servizi di comunicazione verso l'interno e verso l'esterno tramite un apposito portale finalizzati a promuovere la città in maniera globale ed integrata; un piano di comunicazione digitale; e una serie di servizi di supporto al lavoro di programmazione e realizzazione di eventi culturali e alla predisposizione di progetti per la partecipazione a bandi europei.con l'agenzia di comunicazione per collaborare fattivamente allo sviluppo dei servizi a sostegno della crescita dell'immagine di Giovinazzo. Tale lavoro, infatti,tutte che hanno ripreso la loro attività anche nell'ambito della consulta di riferimento, e dell' associazione di categoria dei commercianti che sta mostrando grande collaborazione e impegno. A breve saranno direttamente coinvolti tutti nella costruzione del nuovo portale a disposizione del turista.Come dimostrato in questi primi dieci mesi dal mio insediamento, vi è la massima disponibilità al confronto e allo scambio di opinioni così come ad accogliere progetti ed idee.Colgo questa occasione per ribadire, ancora una volta, che la mia porta è sempre aperta, che se ho accettato questo incarico è stato unicamente per cercare di riuscire a fare qualcosa per la mia città. Sono sempre stata convinta che turismo e cultura possano essere il binomio vincente per Giovinazzo. Non siamo ricchi , ahinoi, e allora dobbiamo lavorare sulle idee e capire cosa possiamo offrire ai giovani, e non solo, di questo territorio. Se Giovinazzo cresce, e oggi abbiamo anche un'agenzia di comunicazione che può aiutarci in tal senso,Cristina Piscitelli - Assessore alla Cultura e al Turismo