Bonus alimentari per famiglie di Giovinazzo: tutte le info utili

La Giunta del Comune di Giovinazzo ha approvato il nuovo avviso per l'assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. Una misura adottata per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e prodotti di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.La platea dei beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità residenti nel Comune di Giovinazzo è così composta:1) Soggetti già seguiti dai Servizi Sociali che usufruiscono di prestazioni assistenziali (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, Reddito di Dignità);2) Soggetti che hanno perso il lavoro;3) Soggetti che, da Marzo 2020, hanno ridotto, cessato o sospeso la propria attività lavorativa, con conseguente riduzione del reddito familiare;4) Soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che, in questa fase dell'emergenza COVID 19, sono in difficoltà ad acquistare generi alimentari e beni di prima necessità.Sono esclusi dal buono spesa i soggetti già seguiti dai servizi sociali percettori di forme di sostegno pubblico per un importo complessivo superiore a 1000 euro/mese;II contributo (buoni spesa, generi alimentari o prodotti di prima necessità) è commisurato alla numerosità del nucleo familiare.Il contributo è corrisposto ai soggetti che non hanno presentato istanza al precedente Avviso Pubblico prot. 18660 del 10.12.2020, nella misura di euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare avente diritto, sino ad un massimo di euro 600,00.Ai soggetti già beneficiari di buoni spesa in virtù dell'avviso pubblico prot. n. 18660 del 10.12.2020, che presentino nuova istanza, saranno assegnati buoni spesa per un importo pari al 50% del contributo concesso.Laddove il fabbisogno sia superiore alla disponibilità finanziaria, il contributo sarà erogato prioritariamente ai soggetti che presentano l'istanza per la prima volta e, successivamente, in base ad una graduatoria formata in ordine crescente del valore del reddito complessivo dichiarato da Marzo 2020, sino ad esaurimento dei fondi. Il reddito complessivo, pertanto, dovrà essere obbligatoriamente indicato nel modulo di domanda.Il buono spesa avrà un importo nominale di euro 25,00, per consentire una migliore e più flessibile modulazione del contributo ed una più facile spendibilità.La domanda deve essere presentata tramite email o pec agli indirizzi: protocollo@comune.giovinazzo.ba.it oppure protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it oppure ai CAF presenti sul territorio e alla Caritas cittadina, nonché attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), in questo ultimo caso anche in formato cartaceo, con modalità che evitino code ed assembramenti.In caso di indisponibilità di mezzi informatici da parte degli utenti, saranno resi disponibili in formato cartaceo i modelli di domanda da ritirarsi presso l'URP dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.La domanda va presentata utilizzando l'allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di ammissione sopra specificati.Le domande dovranno pervenire a mezzo posta elettronica agli indirizzi indicati oppure in formato cartaceo con consegna presso l'URP entro il giorno 23 aprile 2021 ore 12.00.L'Amministrazione comunale, ed in particolare l'Ufficio Servizi Sociali, provvederanno ad effettuare gli opportuni controlli successivi a campione, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nelle autodichiarazioni pervenute.Per ogni ulteriore informazione inerente il presente avviso, gli interessati potranno contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 oppure l'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 080/3945151 o 080/3902355.