Inclusione sociale, on line sul sito del Comune di Giovinazzo i bandi per l’estate 2021

È online sul sito web del Comune di Giovinazzo l'avviso pubblico. Le associazioni presenti sul territorio sono invitate a presentare proposte progettuali aventi ad oggetto attività da tenersi nei mesi estivi nell'ambito educativo, della promozione sportiva e ricreativa che siano finalizzati all'inclusione socialeLe proposte, debitamente compilate in carta semplice e sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'Associazione, dovranno pervenire al Comune, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 28.6.2021 con una delle seguenti modalità alternative:a) a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it b) a mezzo raccomandata indirizzata a Comune di Giovinazzo, Piazza Vittorio Emanuele II n. 64, 70054 Giovinazzo;c) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo.Le proposte inviate precedentemente rispetto alla pubblicazione del presente bando dovranno essere ripresentate secondo le indicazioni del citato avviso, pena l'esclusione.L'Amministrazione Comunale, previa verifica da parte degli uffici preposti circa l'ammissibilità delle proposte, delibererà l'approvazione dei progetti ed il contributo economico ad essi destinato. Resta inteso che la presentazione della proposta progettuale non genera alcun diritto o automatismo di inserimento tra i progetti che saranno approvati dall'Amministrazione.A questo link è disponibile l'avviso pubblico: http://albo.egov.ba.it/documents/10192/4591525/Avviso_Pubblico___Inclusione_Sociale_Estate_2021.pdf «Cerchiamo di recuperare in questi mesi estivi momenti di socializzazione, di crescita e ricreazione per quanti, durante il periodo di isolamento, hanno interrotto le loro normali attività - commenta l'assessore alle Politiche Sociali,- A breve, oltre questo avviso, verrà pubblicata anche la manifestazione d'interesse per l'organizzazione dei centri estivi confermati anche per quest'estate dal Governo. In autunno, invece, siamo pronti a partire col progetto comunale "Educare" per accompagnare diversi minori di Giovinazzo in un percorso educativo di crescita».