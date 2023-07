Bollino arancione, su Giovinazzo arriva il caldo torrido

Sull'intera Terra di Bari, che era stata risparmiata dall'ondata di caldo che ha toccato varie aree del Paese, la Protezione Civile della Puglia ha emanato un'allerta meteo arancione.Chi potrà, si rifugerà al mare che si presenterà calmo o quasi calmo, mentre per chi lavora non resta che sperare passi presto.I consigli sono gli stessi di sempre: non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata; evitare che ciò accada soprattutto per anziani e bambini; idratarsi molto e spesso e mangiare molta frutta.