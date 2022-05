Bandiere Blu, Puglia seconda regione. Ma Giovinazzo non c'è

Puglia seconda in Italia per numero di, il riconoscimento alle località costiere e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, che annualmente è assegnato dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee), una ONG internazionale che ha la sua sede in Danimarca che ha sottoscritto un protocollo con due agenzie dell'ONU: l'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e l'UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo). I criteri per l'assegnazione sono stringenti e molteplici: si va dalla qualità delle acque a programmi ambientali a favore della cittadinanza, dal trattamento delle acque reflue all'istituzione di un Comitato di gestione delle spiagge, passando per il divieto di bivacco e campeggio sino alla viabilità ed alla regolazione del traffico e delle aree a parcheggio nei pressi del litorale.Sono dunque complessivamentei comuni italiani premiati in questa speciale classifica e 18 sono quelli pugliesi. Tra di essi anche due località pugliesi, Polignano a Mare e Monopoli,I 14 nuovi comuni che in Italia hanno ottenuto nel 2022 la Bandiera Blu sono Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana. Escono dal gruppo di spiagge elette quest'anno San Mauro Cilento e Sapri in Campania, Ventotene nel Lazio, le Isole Tremiti e Otranto in Puglia.Di seguito i comuni pugliesi, suddivisi per provincia, che hanno ottenuto il riconoscimento:- In provincia di Foggia: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta- In provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia e Bisceglie- Area Metropolitana di Bari: Polignano a Mare e Monopoli- In provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni e Carovigno- In provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio e Ginosa- In provincia di Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò