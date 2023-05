Bandiere Blu, Giovinazzo non pervenuta

Sono state assegnate nelle scorse ore leil riconoscimento internazionale concesso daogni anno a località marittime e approdi turistici che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.Sono in totale 226 i comuni italiani costieri premiati, 84 gli approdi turistici e ben 458 le spiagge che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento. Tra questi, purtroppo,, che evidentemente non soddisfa gli stringenti standard richiesti, cittadina bellissima in cui però c'è ancora tanto da lavorare. Un male comune a tante altre località costiere.La Puglia e la Liguria sono le regioni con il maggior numero di new entry. Nella nostra regione entrano nella speciale classifica Leporano e Gallipoli nel Salento e Vieste e le Isole Tremiti nella provincia di Foggia. Nel Barese, premiate sia per gli approdi, sia per le spiagge Polignano a Mare e Monopoli a sud del capoluogo, mentre sulla costa nord spicca Bisceglie, che però amministrativamente rientra nella provincia di Barletta-Andria-Trani, oltre a Margherita di Savoia.