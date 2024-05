Bandiere blu, Giovinazzo ancora a secco. Conferme per Bisceglie

Powered by

A separare Giovinazzo e Bisceglie sono davvero pochi chilometri, eppure la nostra cittadina, ancora una volta, resta fuori dal novero delle "Bandiere Blu", prestigioso riconoscimento conferito di anno in anno dalla FEE, Foundation for Environmental Education.Per la Puglia sono due in più rispetto allo scorso anno. Il riconoscimento viene conferito ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici rispondenti a criteri di pulizia, qualità delle acque, educazione ambientale, servizi e sicurezza. Nel Barese riconoscimenti solo a Sud del capoluogo, a Polignano a Mare ed a Monopoli.Ecco l'elenco delle spiagge pugliesi premiate:Provincia di Foggia: Isole Tremiti, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Zapponeta;Provincia di Barletta-Andria-Trani: Bisceglie;Città Metropolitana di Bari: Polignano a Mare, Monopoli;Provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno;Provincia di Lecce: Marina di Lecce, Melendugno, Castro, Patù, Salve, Ugento, Gallipoli, Nardò.Provincia di Taranto: Ginosa, Castellaneta, Leporano, Maruggio, Manduria.