Aumentano i guariti a Giovinazzo. Attualmente positivi in calo

È stato aggiornato questa mattina, 27 febbraio, il dato sulla curva epidemiologica a Giovinazzo.«Ieri - ha spiegato il Sindacoattraverso i canali social - la Regione Puglia ha chiesto ai singoli Comuni, per il tramite di Anci Puglia, strutture e luoghi idonei alla somministrazione vaccinale di massa. Noi in realtà abbiamo già in passato comunicato alla ASL alcune nostre proposte per accelerare sulla somministrazioneA breve dunque saremo in grado di sapere se la ASL Bari e la Regione intendano accogliere la nostra proposta, nel frattempo le operazione di vaccinazione degli over 80 proseguiranno presso l'ufficio Igiene di via Papa Giovanni XXIII (Poliambulatorio)».Ipotesi plausibili circa le sedi da individuare per la campagna vaccinale, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, ricondurrebbero alla sede Fratres e postazione 118 in via Marconi, già ampiamente attrezzata e forse qualche impianto sportivo, come sta accadendo ad esempio nella vicina Terlizzi (un criterio fondamentale per gli ispettori è l'accesso nelle strutture dal piano strada, soprattutto per favorire gli anziani). Nulla di confermato al momento, quel che conta, come evidenziato dal primo cittadino, è che si corra e che si vaccinino più persone possibili in tempi brevissimi.