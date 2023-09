Attività storiche di Puglia: Giotti premiato in Fiera del Levante

La pasticceria Giotti sarà premiata questa mattina, 12 settembre, alle 10.30, inquale e attività storichecaratterizzate da almeno 70 anni di attività.Si tratta del titolo più prestigioso previsto dalla Legge regionale 30/2021.«Sarò eternamente grato a mio padre Alfredo - ci ha detto il maestro pasticcereormai un nome nel settore, con cariche anche in Confartigianato -, devo tutto a lui. Con la mia famiglia raggiungiamo un traguardo importante che sentiamo di condividere con amici e parenti, ma soprattutto con la città intera, che non ci ha mai lasciati soli in questi decenni».Anche attraverso le botteghe storiche e le attività commerciali che hanno segnato un'epoca si costruisce la storia di una comunità e la Regione Puglia continua a dare grande importanza a queste piccole grandi aziende, spesso a conduzione familiare, che hanno rappresentato un punto di riferimento per tantissimi.