Asfalto, il Comune di Giovinazzo al lavoro nell'agro e nel centro urbano

6 foto Nuovo asfalto sulle strade rurali

Si è fatta più intensa in queste ultime settimane l'attività di messa in sicurezza e ripristino delle parti ammalorate di asfalto in alcune strade dell'agro giovinazzese nonché in arterie urbane.L'intervento, condotto dall'in collaborazione conconsentirà di percorrere con maggiore sicurezza anche le zone rurali, quelle meno in vista, ma che sono fondamentali anche per le attività produttive del territorio. E poi gli operai hanno cercato di chiudere le buche più evidenti in alcune aree periferiche del centro abitato, un problema assai sentito dagli automobilisti e dai residenti.«Questo intervento, costato circa 20.000 euro - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo -, è il primo di altri simili che si intendono portare avanti nel tempo per innalzare la qualità e la sicurezza delle nostre strade sia urbane che extraurbane. Colgo l'occasione per ringraziare l'assessore Alfonso Arbore per la disponibilità totale e la sensibilità verso il problema. Molto presto partiranno gli interventi previsti dal finanziamento regionale "Strada per Strada", nonché le operazioni di ripristino dell'asfalto da parte di società che stanno operando sul territorio per dotare la città di servizi migliori e più efficienti, inevitabilmente non senza qualche disagio per la cittadinanza».