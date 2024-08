ArtEstate, stasera il finissage con una sorpresa

Musica, pittura e scultura si fonderanno per l'evento conclusivo nelle Sale del Bastione

La rassegnaideata ed organizzata dallachiuderà definitivamente i battenti questa sera. Prima però, l'apertura straordinaria nelle Sale del Bastione, grazie ad un finissage articolato e di spessore.Dalle 21.00 la cantante Sabina Schiralli e la voce recitante di Maria Antonietta Campobasso allieteranno i presenti al finissage con un percorso musicale e letterario che ben si sposerà con le opere esposte e visitabili per l'ultima volta. "Voci dal Mediterraneo" ancora una volta aprirà mente e cuori dei visitatori, conducendoli in un percorso che davvero coinvolgerà tutti i sensi.Una chiusura degna di una rassegna che ha avuto successo, figlia della caparbietà di Antonella Merra, capace anche in anni difficili di continuare ad essere incubatrice di bellezza.