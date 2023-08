S'inaugura a Giovinazzo la nuova edizione di Artestate

Gli artisti nella Collettiva

La AM art gallery anche quest'anno presenta la rassegnauna variegata vetrina di selezionate proposte di arte contemporanea che, ogni anno, attrae un folto pubblico. Autentico fiore all'occhiello dell'estate giovinazzese, è appuntamento attesissimo per gli artisti, per tutti gli appassionati d'arte, ma anche per i visitatori che vorranno avvicinarsi al mondo della creatività.si alterneranno mostre personali e collettive, dedicate ad artisti che hanno ricevuto riconoscimenti prestigiosi in campo nazionale ed internazionale, lasciando spazio anche a giovani promesse."In terra di Puglia" proporrà le interpretazioni artistiche di una terra ricca di storia, colori, sapori. "Molte le suggestioni che si offrono agli artisti: dalla sua identità paesaggistica, alla peculiarità delle sue architetture, dai "menhir", ai "dolmen", ai "trulli", per arrivare ai tesori della Magna Grecia, sino cattedrali romaniche. Un patrimonio, che l'avvicendarsi di culture ha contribuito a modellare in una sorprendente fioritura delle arti."«AM art gallery - si legge nella nota di presentazione - invita la città a partecipare all'evento, entrato nella consuetudine di un itinerario di visita del borgo antico, offrendo la possibilità di ammirare le bellissime sale del Bastione di Giovinazzo, per l'occasione, eccezionalmente aperte al pubblico».Vernissage questa sera dalle 20.30. Apertura tutte le sere dalle 20.00 alle 22.30.Ecco il programma completo della prima serata.Serata INAUGURALEPresentazione Rassegna Artestate a cura di Antonella Merra, direttrice artistica - titolare AM art gallery .Interverranno: Agostino Picicco, giornalista - scrittore, coordinatore attività culturali Associazione Regionale Pugliesi di Milano, componente Consiglio Generale Pugliesi nel mondo e Franco Leone, studioso d'arte - divulgatore.ARTESTATE 202323Rassegna d'Arte Contemporanea:In PersonaleBIAGIO ACHILLE - MASSIMO DI FLORIOSABRINA SCHIRALLI - FRANK VOLPICELLAIn CollettivaAcella DomenicoAnelli AntonioBalenzano ResyCaricone Lucia "Lumetta"Ciliberti LuciaColaluce CeciliaCovella GiuseppeD'Alessandro MariellaD'Alessandro TittiDe Benedictis PieroDe Vita CinziaFanizza Alessandro PaoloGentile KatiaLecce GiuseppeMarinaccio Giuseppa "Prienne"Menduni MariaMontedoro RosaMorizio RaffaeleRutigliano SaraSinni Marcello