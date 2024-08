Ultima sera per visitare ArtEstate nelle sale del Bastione

Il segno distintivo diè certamente la caparbietà. La caparbietà nel continuare a promuovere il bello in varie forme artistiche, anche dopo il periodo del Covid. E la rassegnache si chiuderà questa sera, 28 agosto, nelle sale del Bastione a Giovinazzo ne è la plastica dimostrazione.La collettiva promossa da AM Art Gallery, presidio di cultura in via Cattedrale, era stata inaugurata il 14 agosto scorso alla presenza del critico Giuseppe Maria Marrone e di Salvatore Giannino, Presidente di "Fare Natura", che avevano sottolineato quanto il tema annuale proposto, "Mediterraneo", sia ricco di sfaccettature, regalando ad artisti e visitatori interessanti motivi di riflessione. Il percorso espositivo si è snodato in un allestimento di grande suggestione, evidenziando le interessanti e diversificate proposte di ben trenta artisti, tra opere di pittura, grafica, fotografia.In personale sono esposte le opere di due artiste di rilievo, quali Gloria Gravina e Rossella Stufano. La prima presenta, in opere pittoriche, in tecnica mista su tela, uno studio sulle donne rumene e il loro riscatto sociale vissuto attraverso una consapevolezza di sè, che passa anche dall' esperienza di autonomia economica. Una visione del "Mediterraneo", dunque, che guarda all'immigrazione e alla sua integrazione.La seconda, presenta un Mediterraneo vissuto attraverso paesaggi dell'anima. Emozioni, ricordi, che ora prendono vita in orizzonti, tra cielo e mare, in colori delicatissimi che catturano il nostro sguardo, per arrivare dritto al cuore. Acquerelli, oli su carta, ed una grande tela. Un gioco di cromatismi, in uno studio attento e significativo di grande sensibilità.Non mancano tra i ventotto artisti, in Collettiva, visioni del Mediterraneo legate all'aspetto paesaggistico, naturalistico, per arrivare alla attuale problematica della salvaguardia ambientale.Particolarmente interessante la proposta fotografica dell'artistache ha presentato il "food mediterraneo", un patrimonio oggi più che mai rivalutato. Pregevole, surreale ed ironica l'interpretazione artistica di "Mediterraneo" dell'artista Giovanni De Benedictis.Dunque tante le proposte che gli artisti hanno regalato al pubblico, che, tra colori, luci, e spazi di grande interesse storico architettonico, può viaggiare attraverso il Mare Nostrum ancora per qualche ora questa sera. Cancelli aperti al Bastione dalle