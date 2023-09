Artestate, apertura straordinaria in questo fine settimana

È tornata in grande stile la rassegna Artestate, organizzata dalla AM Art Gallery di Antonella Merra. Dal 14 al 28 agosto in mostra collettive e personali di grande spessore.Dopo il successo agostano, in questo fine settimane le sale del Bastione, ai piedi della Concattedrale di Santa Maria Assunta, apriranno in via straordinaria nuovamente al pubblico. Sabato 2 e domenica 3 settembre porte aperte dalle 20.00 alle 23.00 per continuare a stupire attraverso il talento di tanti artisti."In Terra di Puglia", con le sue variegate proposte, sarà un'autentica ciliegina sulla torta di un weekend che a Giovinazzo si preannuncia ancora una volta molto interessante.