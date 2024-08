Dal 14 al 28 agosto a Giovinazzo torna "Artestate"

AM art gallery presenta la XV ed. della rassegna, una variegata vetrina di selezionate proposte di arte contemporanea che, ogni anno, attrae un folto pubblico.Autentico fiore all'occhiello dell'estate giovinazzese, è appuntamento attesissimo per gli artisti e per tutti gli appassionati d'arte. ìDal 14 al 28 Agosto si alterneranno mostre personali e collettive, dedicate alla grafica, alla pittura, scultura e fotografia. Opere di ben trenta artisti che hanno ricevuto riconoscimenti prestigiosi in campo nazionale ed internazionale, lasciando spazio anche a giovani promesse.il tema della rassegna 2024, proporrà le interpretazioni artistiche del "Mare Nostrum", un mare che, come la curatrice dell'evento, Antonella Merra -titolare AM art gallery- ci invita ad osservare, «da sempre possiede una vocazione, quella di rappresentare, più che se stesso, le terre che lo circondano e le culture che in esse sono nate».Accendere un focus su questo tema significa guardare ad un «mare per eccellenza, quello dei tre continenti, delle tre religioni monoteiste, del clima piacevole, del cielo più azzurro. Un concetto geostorico diventato anche geopolitico, definendo immagini, sensazioni, valori. Un senso di appartenenza che ci porta a comuni interessi, quali la pace, una civile convivenza e solidarietà. Ma anche, oggi più che mai, alla consapevolezza della tutela di un bene prezioso, quale comune patrimonio, in ragione di una sostenibilità ambientale che rispetti il Nostro Mare»​.invita quindi la cittadinanza a partecipare all'evento, entrato nella consuetudine di un itinerario di visita del borgo antico, offrendo anche l'opportunità di ammirare le bellissime sale del, per l'occasione, eccezionalmente aperte al pubblico.Nella serata inaugurale a presentare la rassegna, la promotrice dell'evento e curatrice della mostrail noto critico d'arte prof., il Presidente dell' ass. "Fare Natura". Interverranno il Sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito e l'Assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli.