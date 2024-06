"ArteinChiostro", così la Pro Loco Giovinazzo apre alle arti visive

La Pro Loco di Giovinazzo APS apre la stagione estiva con un evento le cui caratteristiche di realizzazione e di progettazione risultano essere totalmente innovative. L'evento, il cui contest è completamente nuovo nel panorama giovinazzese, rappresenta un mix tra le forme di arte visive e quelle creative; l'intento dell'evento è quello di promuovere nuove forme e interpretazioni dell'arte e della sua cultura.Non è una semplice mostra ma un esperimento di festival estemporaneo, in cui gli artisti mostreranno il proprio operato in live negli appositi stand espositivi.«Abbiamo il piacere - scrivono dal direttivo - di ospitare artisti, disegnatori, illustratori e pittori locali nonché le associazioni Hamelin Cartoon Studio e Grafite - Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione, eccellenze sul territorio, le quali terranno attività didattiche e laboratoriali di introduzione al disegno, tecniche manga e animazione, completamente gratuite, per tutte le età».La proposta progettuale ha l'obiettivo di divulgare nuove forme di introduzione alle arti visive, avvicinare e raccogliere appassionati del settore, ma anche far scoprire a tanti curiosi la cultura pop e di intrattenimento. La Pro Loco invita la cittadinanza tutta alla partecipazione il