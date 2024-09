Arriva il Maestrale, finalmente calo termico su Giovinazzo

Massime finalmente in discesa. Anticipo d'autunno nel fine settimana

Il tanto atteso calo termico su Giovinazzo arriverà in queste ore. Dopo isolati e brevi rovesci notturni, sulla cittadina adriatica avremo una situazione di ampie schiarite grazie alche soffierà con forte intensità, rendendo il mare da molto mosso ad agitato.Le temperature massime scenderanno così suiben 7° in meno rispetto alla domenica appena trascorsa.Serata con prevalenza di sereno e minime della notte sui 23°. Valori termici massimi in risalita sino a giovedì 12 settembre, poi nuovo calo brusco nel fine settimana, quando avremo un