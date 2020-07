Arresti nell'Arma: dai roghi ai verbali dei pentiti, le perplessità di Amato

Non c'era un movente chiaro dietro i roghi avvenuti fra, nemmeno dopo la denuncia in stato di libertà di: nel giardino condominiale dove vive, il 6 febbraio 2018 , iritrovarono, oltre ad armi e droga, anche ilLe circostanze del deferimento a piede libero del 23enne, «fino a quel momento non gravato da alcun precedente», non hanno mai persuaso il luogotenente: la logica dei fatti, l'individuazione del nascondiglio, celato fra la vegetazione di un giardino condominiale sito in località Casino della Principessa, nell'agro di Giovinazzo, e il ritrovamento, all'interno di un sacco, di tre bottiglie di plastica colme quasi sino all'orlo di benzina,A confermarlo, nel corso di un interrogatorio sull'evento, è il collaboratore di giustizia, che in quel periodo (dicembre 2017-gennaio 2018), si trovava ai domiciliari: «So che il maresciallo Amato manifestò, successivamente, perplessità circa la responsabilità del soggetto denunciato», diventato ildei tre roghi avvenuti in 12 dicembre 2017 ), in 13 gennaio 2018 ) e in 14 gennaio 2018 ).«Un giorno - ha rivelato Giangaspero - arriva Laforgia a casa, dice: "Michele, la vogliamo finire con questi incendi?". Dissi: "Appuntato, mo' facciamo una bella cosa. Mo' ti prendo un po' di roba, te la butto a casa di qualcuno e te lo faccio arrestare"». E così è accaduto. «Arrivarono tutti là la mattina, fecero la perquisizione, andarono nella siepe dove noi gli dicemmo e così si sono chiusi gli incendi a Giovinazzo». Incolpando, però,Di qui, i dubbi e le perplessità di, comandante delladal 2012 sino al 2020, ascoltato dagli inquirenti che conducono le indagini su, arrestati il 17 giugno : i fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2012 e il 2018. L'ex numero uno della, però, uomo taciturno, riservato e schivo,Dubbi e perplessità tornati a invadere la testa del luogotenente di Palermo alcuni mesi dopo: è infatti il 16 ottobre 2018 quando «l'indirizzo di posta elettronica dellaè stato destinatario di uno o più file contenenti un voluminoso fascicolo con». L'invio è avvenuto da un indirizzo di posta elettronica del, dove, secondo quanto scoperto, ci sarebbe una "talpa".Amato «considerato che non riusciva a comprendere il motivo di tale invio, sempre a mezzo di posta elettronica, chiedeva all'indirizzo di provenienza, spiegazioni circa detto invio con preghiera di fornire delucidazioni su quanto quel Comando Stazione doveva fare.». E sì perché probabilmente l'invio di «un voluminoso fascicolo con allegati» non era legale.A spiegarlo, nell'ordinanza di custodia cautelare, è proprio il giudice per le indagini preliminari: «Le Stazioni Carabinieri - spiega - non sono comandi che normalmente svolgono attività investigative sulla criminalità organizzata e quindi - rimarca il gip -; la deroga a tale normale condizione la si ottiene solo attraverso».L'anomala ricezione dell'email è stata oggetto di comunicazione del- venuto a conoscenza dell'episodio anche da parte di- al pubblico ministero il 21 febbraio 2019, in quanto, in un interrogatorio«ha detto di aver ricevuto, nel periodo antecedente alla sua decisione di collaborare, da un appartenente alle forze dell'ordine,».Da, il collaboratore di giustizia ha affermato di aver ricevuto, per la prima volta,, mentre era sottoposto ai domiciliari ed un'altra «una penna della caserma, che usate per servizio e quant'altro» a maggio 2018: «Era collegabile ad un fascicolo, collegabile ad un fascicolo di... del blitz era, sempre del blitz, che a me non mi interessava neanche niente saperle, era un blitz», le dichiarazioni del giovinazzeseDa, invece, il collaboratore di giustizia ha detto di aver ricevuto unacon il verbale di interrogatorio di(arrestato nell'operazioneil 31 ottobre 2017 , prima di formalizzare, nell'estate del 2018, la sua intenzione di collaborare con la giustizia, nda) e poi sempre lo stesso atto in formato cartaceo. Su Salerno, Giangaspero afferma: «Con le sua capacità di appuntato, può fare anche un lavoro di un maresciallo».«Lui (Salerno, ndr) - ha detto ancora - può entrare nei terminali di un maresciallo, come potrebbe detrarre il fascicolo. Me lo disse lui: "Questo fascicolo te lo sto portando perché io l'ho scaricato». Tutto ciò per agevolare i. In cambio, dal 2012, avrebbero ottenutoper