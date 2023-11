Arresti Fiorentino, Sollecito si complimenta con magistratura e forze dell'ordine

Il Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso nelle scorse ore le ordinanze di custodia cautelare a carico dei presunti mandanti dell'omicidio difreddato mentre conduceva un calesse in una zona tra San Pio e Giovinazzo il 3 giugno del 2014 (i particolari a questo link ).Sulla cronaca giudiziaria di queste ore è intervenuto anche il sindaco di Giovinazzo,: «Mi complimento con la Direzione Investigativa Antimafia - ha detto il primo cittadino - per aver fatto luce su un omicidio che inquietato non poco la nostra comunità. È questa l'ennesima prova - ha continuato Sollecito - del grande lavoro della magistratura e delle forze dell'ordine per contrastare l'infiltrazione mafiosa sul nostro territorio».Proprio di sicurezza si era occupato un Consiglio comunale del 6 ottobre scorso, in cui erano intervenuti anche i parlamentari del territorio, oltre ad esperti. A Giovinazzo maggioranza ed opposizioni non hanno affatto abbassato la guardia e puntano all'aumento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine sul territorio cittadino, richiesta sin qui disattesa e per cui il presidente Francesco Cervone ha già annunciato potrebbero esservi nelle prossime settimane prese di posizione bipartisan nette.