Arrestati due Carabinieri. Cairo: «Fatti gravi». Depalma: «Fiducia nell'Arma»

Avrebbero presoin cambio di informazioni sulle indagini e sui controlli: è l'accusa in base alla quale sono stati arrestati duein servizio a, di, nell'inchiesta che vede coinvolti anche un pregiudicato, il, ed unÈ quanto hanno ricostruito idel, con il coordinamento della, che hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere, firmate dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del sostituto procuratore. Le accuse sono molto pesanti: gli arrestati rispondono a vario titolo dei reati di«Si tratta di fatti gravissimi» è il commento rilasciato dal comandante provinciale dei, il colonnello. «L'operazione, tuttavia, rivela la volontà da parte dell'amministrazione di fare luce anche sui fatti che avvengono al proprio interno, tutelando il lavoro di militari onesti che svolgono il proprio lavoro nel silenzio» aggiunge. E specifica: «, benché comunque assunto su fatti di natura molto grave».In città la notizia è stata accolta con particolare sgomento. La fiducia nell'operato dei, tuttavia, non è in discussione. «per far luce su questa gravissima vicenda e debellare Giovinazzo dalle infiltrazioni dei clan mafiosi» ha affermato il sindaco. «L'indagine riguarda anche, ma è altrettanto vero che sono stati altri Carabinieri a far partire le indagini» ha concluso il primo cittadino.Secondo, invece, «al di là degli sviluppi giudiziari e senza voler fare di tutta l'erba un fascio - si legge su- quello tratteggiato dagli inquirenti èche sembrerebbe protrarsi senza soluzione di continuità dal 2012in cui chi dovrebbe vigilare è complice ed al servizio di pericolosissimi sodalizi criminali; un racconto in cui le forze del male hanno le sembianze (e le divise) delle forze del bene»., invece, ringrazia «le istituzioni che hanno indagato per scoprire la trama che addirittura dal 2012 veniva tessuta alle nostre spalle, ma al tempo stesso ci chiediamo come fare a sentirci tranquilli in una città dove il primo commento viene speso per osannare il comandantee non per. L'auspicio è che questo passaggio sia stato fatto senza annunci. Se così non fosse».«Da anni e per anni - dice il- un sodalizio criminale si era instaurato tra malavita comune, un commerciante, altrimenti chiamato "società civile", e esponenti delle forze dell'ordine. Per anni, questo patto ha retto a, e distorto la vita cittadina. Stando alle notizie filtrate, il tutto si muoveva su una ruota finanziaria robusta che non poteva oliarsi e reggere solo grazie a quei singoli finora caduti nella rete della giustizia».A condurre le indagini sono stati i militari deldiretti dal maggiore: sono stati loro - grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che avrebbero rivelato il ruolo dei quattro protagonisti di questa vicenda - a fare piena luce su questioni gravi, nell'ambito di