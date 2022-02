Appello alle primarie per il centrosinistra giovinazzese

PrimaVera Alternativa, Civica 22, Sinistra Italiana e Per de Gennaro Sindaco chiedono le consultazioni entro marzo

L'appello arriva da: il centrosinistra deve provare a restare unito e può farlo attraverso le primarie. Un messaggio accorato rivolto al Partito Democratico e alle altre forze dell'area.Di seguito il testo integrale.«Questo è un appello accorato a tutte le forze che si riconoscono negli ideali riformisti, progressisti e di centro e che vogliano aderire alla coalizione unitaria del Centrosinistra giovinazzese.Diamo vita tutti insieme ad una stagione nuova per questa Città dopo dieci anni di improvvisazione, pressapochismo e malgoverno Depalma-Sollecito-Iannone.Non si perda un giorno, un'ora e un minuto in più: si facciano subito, entro marzo, le Primarie di Coalizione, in cui ogni gruppo possa portare la propria legittima anima e proposta politica.E un secondo dopo, TUTTI insieme, ci si unisca a sostegno del Candidato/a Sindaco/a del Centrosinistra di Giovinazzo».Civica22Per de Gennaro SindacoPrimaVera AlternativaSinistra Italiana