Aperto l'Infopoint turistico. E Sollecito non lesina stoccate egli ex alleati

12 foto Nuovo Infopoint turistico Gianluca Battista

Nella serata di ieri, 8 dicembre, ad anticipare l'accensione del grande Albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II, c'è stato un altro momento comunitario, probabilmente di maggiore importanza.In piazza Umberto I è stato inaugurato l'Infopoint turistico per la prima volta a Giovinazzo. Locale al piano terra dell'ex Palazzo del Capitano restaurati alla perfezione, con arredo secondo i criteri regionali e valorizzazione dei reperti archeologici presenti. L'Infopoint turistico è stato realizzato grazie al finanziamento del Gal Nuovo Fior d'Olivi ed alla tassa di soggiorno, i cui proventi per legge possono essere utilizzati solo per servizi nel settore turistico.Presenti alla inaugurazione il presidente Gal,il referente cittadinolaA ricordare il lungo percorso amministrativo che ha portato all'inaugurazione di un servizio essenziale per una cittadina che vuol dire turistica è stato il sindacoche ha rimarcato come la realizzazione di questo obiettivo arrivi dalle passate amministrazioni, grazie al lavoro di squadra di amministratori vecchi e nuovi.Poi la stoccata alle polemiche delle ultime ore arrivate dal gruppo Noi per Giovinazzo, ormai fuori dalla maggioranza: «Questo luogo è n luogo che fa bene a tutta la comunità, è di tutti - ha detto Sollecito -, ma qualcuno per mere mire assessorili ha preferito non essere presente come il presidente del Consiglio comunale. Si voleva attaccare l'assessora Piscitelli ed io lo ribadisco: resterà al suo posto. Per rimuovere un assessore ci devono essere gravi motivi, bisogna che si tradisca il mandato. Cosa che ha fatto chi l'attacca. Lo ribadisco: non cambieremo nessun tassello di Giunta, non di certo per le mire di chi sino a due mesi fa era con noi ed appoggiava il nostro progetto amministrativo».L'Infopoint, al cui interno è visitabile una parte dei reperti appartenenti all'Antiquarium e che fa parte della rete regionale, sarà aperto tutti i giorni e rispetterà i seguenti orari di apertura:Al suo interno valide e professionali guide accreditate dalla Regione Puglia, con grande esperienza nel settore dell'accoglienza turistica.Un nuovo inizio, questa volta condiviso da tante forze politiche e dal tessuto associativo giovinazzese. L'Infopoint era una base su cui costruire un turismo di qualità a Giovinazzo. Nelle nostre foto il racconto in immagini dell'inaugurazione.