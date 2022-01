Adagiata sul pavimento. Senza vita da poche ore probabilmente dopo una caduta. Sono le condizioni in cui questa mattina, intorno alle ore 12.00, è stata trovata un'anziana di, all'interno della sua abitazione al primo piano di uno stabile sito nella prima traversa di via Bitonto, nei pressi di piazza Cairoli.È stata la nipote, questa mattina, dopo aver intuito che qualcosa non andava (l'anziana non rispondeva alla porta), a decidere di segnalare quella situazione, per lei anomala, e di allertare i soccorsi. Sul posto si sono recati i, il personale deloltre alla. I sanitari hanno potuto fare ben poco visto che dopo l'irruzione degli uomini del, entrati dal balcone, si sono trovati di fronte alla terribile scena: il cadavere dell'anziana.Nel palazzo pare che nessuno fosse in confidenza con lei. Invece la donna, che viveva da sola e non aveva figli, era lì dentro (i soccorritori l'hanno trovata riversa sul corridoio, fra il bagno e la cucina, nda), dove è certamente deceduta per cause naturali, precipitando al suolo forse dopo un improvviso malore. Ispezionando la salma, inoltre, il personale delnon ha riscontrato segni di violenza: non ci sono elementi per pensare che ci si possa trovare davanti ad un'aggressione.Inoltre porte e finestre erano chiuse, l'appartamento in ordine, gli abiti indossati con cura: ie lanon hanno notato nulla di anomalo. Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di una morte non violenta. Dai primi accertamenti, infatti, è stato stabilito che la morte è sopraggiunto per cause naturali.