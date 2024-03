Morte sul lavoro, il cordoglio dei sindaci di Giovinazzo e Terlizzi

Ancora una morte sul lavoro, questa volta a Terlizzi. Una morte che ha colpito due comunità che si sono strette in queste ore alla famiglia deldeceduto in uno stabile di via Battisti, dopo essere precipitato nel vano ascensore di uno stabile in restauro.Di seguito i messaggi dei due sindaci.«La notizia della tragica scomparsa del nostro concittadino Cesare Dibitetto, in un cantiere di Terlizzi, ci ha lasciato senza fiato. È una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere. Ci stringiamo attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Quella odierna è un'altra morte sul lavoro in un inizio di anno davvero terribile sotto questo punto di vista. Il cordoglio dell'amministrazione comunale e di tutta la gente di Giovinazzo giunga agli affetti più cari della persona deceduta».«Una giornata triste per le nostre comunità. Una giornata che vede andar via un onesto lavoratore, morto in cantiere. E questo ci rattrista enormemente non solo come istituzioni locali, ma anche da un punto di vista umano e professionale. Esprimiamo massima solidarietà alla famiglia, ai colleghi, ai tecnici del settore che vigilano e dirigono i cantieri. Il cordoglio dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità che rappresento giunga a quella di Giovinazzo, duramente colpita da questo evento luttuoso. Appena appresa la notizia ho voluto contattare il primo cittadino giovinazzese, l'amico Michele Sollecito, per rappresentargli il nostro dolore. Questi fatti ci inducono, una volta di più, ad una profonda riflessione sulla sicurezza negli ambienti e sui luoghi di lavoro».