Una tragedia inaudita, un decesso causato da un arresto cardiaco dovuto a un malore. Uè stata trovata morta questa mattina in un bed and breakfastdi via Spirito Santo, dove si trovava con il suo fidanzato. Una notizia che ha scosso tutti i suoi parenti, i suoi amici e l'intera comunità.È stato proprio il fidanzato, alle ore 06.00, ad accorgersi che non respirava più e ha dato l'allarme, chiamando il: purtroppo i soccorsi, giunti repentinamente, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della ragazza. Dagli accertamenti svolti sul posto, alla presenza dei, il medico legale ha stabilito che le cause del decesso sarebbero attribuibili adper cause naturali, ma bisognerà attendere l'autopsia per una conferma.Sul corpo, inoltre, non sono stati rilevati segni di violenza. Con tutta probabilità laha avuto un improvviso malore in via d'accertamento. L'ultimo ad averla vista è stato il suo fidanzato, con cui ieri aveva trascorso la serata. Il giovane, sotto shock, è stato ascoltato dai militari della, a cui sono delegate le indagini, mentre la camera è stata ispezionata dai colleghi dellaalla ricerca di elementi utili per le indagini.Il magistrato di turno presso la, inoltre, per stabilire la causa del decesso, ha disposto l'autopsia anche se l'ipotesi della tragica fatalità è quella che si affaccia più sicura. A Giovinazzo sono tutti increduli. I genitori della ragazza sono straziati dal dolore e chiusi nel silenzio.