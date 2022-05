Anffas Giovinazzo per Telethon: vendute 80 scatole di biscotti

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE MICHELE LASORSA

La campagna solidaleideata e promossa dallae in occasione della festa della mamma, si è svolta nel weekend appena trascorso e ha toccato anche Giovinazzo.Il gruppo dei volontari dell'associazione Anffas della nostra cittadina è stato impegnato nei due giorni 30 aprile e 1 maggio in quella che è stata l'unica piazza nella zona del Nord Barese a presentare la raccolta fondi per finanziare la ricerca scientifica, costantemente impegnata nella lotta alle malattie genetiche rare. Il connubio Anffas e Fondazione Telethon vuol dare sostegno alla ricerca scientifica che sta sviluppando nuovi approcci terapeutici per rendere migliore la vita delle persone che hanno disabilità intellettive e del neurosviluppo di origine genetica. Dal 2014 l'Anffas, con il suo gruppo di volontari, sostiene la fondazione Telethon aumentando l'impegno dei volontari per rendere migliore il presente e il futuro delle persone affette da malattie genetiche rare. Il titolo dell'iniziativaè già un concentrato di significato perché pone attenzione alle mamme rare e speciali, che quotidianamente vivono accanto ai loro figli affetti da malattie genetiche dai nomi difficili. L'iniziativa, svoltasi a Giovinazzo ha riscosso successo e ottima risposta da parte della gente e di tanti simpatizzanti che hanno incontrato il presidente Michele Lasorsa e i volontari dell'associazione nel punto della raccolta situato sotto il porticato di Palazzo di Città.«Questo connubio tra le due associazioni è stato a livello nazionale e lo ritengo molto positivo perché sono scese in piazza due grandi realtà associative che si occupano entrambe di malattie genetiche rare - ci ha detto il presidente cittadino Anffas - Io auspico che questo tipo di collaborazione si possa realizzare anche tra altre associazioni che possano essere collocate in differenti ambiti: culturali, sportive ecc. e che possano aiutare la ricerca scientifica. Se la ricerca non è supportata, in primis dalle associazioni, non riesce nei suoi intenti, non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati. Considerato il periodo che stiamo vivendo, il risultato può essere considerato soddisfacente, perché la notevole fornitura di scatole di latta di biscotti (80) inviata dalla Fondazione Telethon è terminata. Ringrazio tutte le persone che hanno rivolto attenzione a questa raccolta fondi, che si spera abbia dato positivi risultati in tutta Italia e quindi contribuisca a supportare in modo adeguato il lavoro dei ricercatori».La soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa è stata espressa anche dai volontari dell'associazione Anffas, Alfonso Lasorsa, Isanna Dagostino, Nicoletta Girolamodibari che hanno seguito il presidente Lasorsa in questa edizione della campagna solidale. Ci hanno detto che oltre all'acquisto dei biscotti a forma di cuore, molte persone, simpatizzanti attenti a questa iniziativa, hanno versato una donazione libera pur non acquistando i frollini.è lo slogan che vuol dire essere solidali e altruisti verso chi ogni giorno, silenziosamente, è in campo per ridare prospettive alle famiglie che vivono questa atroce condizione.