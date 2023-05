Anffas Giovinazzo e Telethon ancora insieme

La Fondazionetornano a collaborare sul territorio nazionale con l'iniziativa "Io per lei" in occasione della festa della mamma che si celebrerà il 14 maggio prossimo.Dal 2014 Anffas e Telethon hanno avviato una partnership che mira alla promozione per la ricerca genetica sulle disabilità intellettive, sui disturbi del neurosviluppo e sulle malattie rare.Si tratta di un impegno prezioso a carattere nazionale che sarà riproposto anchee che si svolgerà sotto il porticato del comune in P.zza Vittorio Emanuele. Presso il gazebo allestito dal gruppo Anffas cittadino, Michele Lasorsa, presidente dell'Associazione Anffas di Giovinazzo, e i volontari Emma Binetti, Alfonso Lasorsa, Giovanni Binetti e Nicoletta Girolamodibari incontreranno i soci e i simpatizzanti dell'Anffas per consegnare le scatole di frollini "Cuore di Biscotto" a fronte di una donazione minima di 15€. Questo buon prodotto solidale di primavera sarà disponibile in tre differenti gusti: alle Arance di Sicilia, Integrali e con Gocce di cioccolato. Il cuore di biscotto rappresenta il grande cuore delle mamme rare che credono e che si affidano alla ricerca medico-scientifica necessaria a migliorare la vita delle persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo di origine genetica. Alle mamme rare e speciali è rivolta una particolare attenzione perchè vivono quotidianamente le difficoltà di crescere bambini affetti da malattie che hanno nomi complessi, e non semplici da comprendere. Ecco che la campagna di sensibilizzazione sociale rinnova il suo impegno per la raccolta fondi, utile a sostenere la ricerca scientifica delle malattie genetiche rare. Per informazioni si può contattare l'Anffas, sede associativa di Giovinazzo, telefonando al n. 335-5343513«Desidero ringraziare tutti gli autorappresentanti, genitori e familiari, volontari, operatori e amici che forniranno con il loro contributo un sostegno tangibile alla ricerca scientifica, la quale auspichiamo possa trasformarsi in risposte concrete per la vita di tutte le persone con disabilità - ha affermato il presidente Anffas Michele Lasorsa - . Il mio augurio è che tutti voi, le persone con disabilità, le famiglie, i collaboratori e i volontari vogliate cogliere la sfida di esserci, per sostenere questa importante causa per la quale la nostra associazione non può esimersi dal dare il proprio prezioso contributo. Partecipare è importante per dare ulteriore conferma alle persone con disabilità e alle loro famiglie che Anffas tutta è in prima linea».Abbiamo chiesto ai responsabili dell'associazione che si occupa di disabilità di fornirci il risultato dell'iniziativa svoltasi in occasione della festa della Pasqua. «L'Anffas ringrazia tutti coloro che hanno aderito alla campagna di solidarietà "A Pasqua fai volare la Solidarietà", in seguito alla quale - ci ha fatto sapere la volontaria Annarita Orlando, nonché revisore dei conti Anffas Giovinazzo APS ETS - sono state distribuite 150 uova di cioccolato per un introito totale lordo pari a 1900 euro. Grazie all'impegno di tutti voi e ai vostri singoli, piccoli e grandi gesti, possiamo portare nuova forza ai nostri progetti associativi, permettendoci di continuare ad essere e ad agire in favore della solidarietà sociale – ha così concluso Annarita Orlando».