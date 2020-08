Ancora vento e temporali previsti su Giovinazzo

Ancora temporali alternati a schiarite sono previsti nelle prossime ore su Giovinazzo, condiramata dallaGià durante questa nottata, tra giovedì e venerdì,porteranno nubi su tutta la Puglia centrale adriatica. Precipitazioni a carattere temporalesco potrebbero verificarsi sin da questa notte fino alle prime ore del giorno e per tutta la mattinata, alternate ad ampie schiarite. Il mare risulteràLe temperature massime si assesteranno intorno aicon una percezione lievemente inferiore per via del vento di maestrale. Pioggia debole e più ampi sprazzi di cielo sereno dovrebbero caratterizzare il pomeriggio di questo venerdì 7 agosto. Serata poco nuvolosa, con umidità al 91%.Da sabato torna il bel tempo, con il vento da quadranti nord-occidentali che incalzerà ulteriormente. Caldo di nuovo da domenica 9 agosto.