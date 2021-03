Ancora pioggia e freddo nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 21 MARZO

Continua ad imperversare il maltempo su Giovinazzo e su tutta la costa adriatica della Puglia.Quest'oggi, domenica 21 marzo, la primavera non farà affatto capolino sulla nostra cittadina, per via delle forti correnti diche renderanno il mare agitato con moto ondoso in ulteriore aumento. Temperature massimecon percezione vicina ai, medie nettamente invernali a queste latitudini ed in questo periodo dell'anno. Pioggia che cadrà modesta al mattino e più consistente col trascorrere delle ore.Pomeriggio ancora piovoso e qualche rovescio previsto a sera, quando il termometro indicheràe l'umidità toccherà picchi del. Il vento di Tramontana tuttavia imperverserà ulteriormente nelle ore notturne. Ancora nuvolosità lunedì con miglioramento solo a sera. Sprazzi di primavera si potranno godere solo nel prossimo fine settimana.SOLE - Sorge: 5:54, Tramonta: 18:05LUNA - Leva: 10:16, Cala: 1:03 - Gibbosa crescente