Ancora cielo sereno su Giovinazzo

DOMENICA 16 GENNAIO

Alta pressione che insiste sulla costa adriatica pugliese anche in questa domenica 16 gennaio.Su Giovinazzo cielo sereno e 13° sin dal mattino, grazie ad una leggera ventilazione di Traversone. Massime sui 14° e mare mosso.Pomeriggio ancora soleggiato, con salto di correnti verso Scirocco. Serata stellata, umidità al 93% e minime della notte in discesa sino a 5°.Bel tempo previsto anche per lunedì 17 gennaio.SOLE - Sorge: 7:15, Tramonta: 16:48LUNA - Leva: 15:17, Cala: 6:21 - Luna piena