Anche il Sindaco di Giovinazzo dice "no" all'inceneritore Newo

Recupero di rifiuti tramite ossicombustione in un'area della zona industriale, in un territorio tra Bari e Modugno, a pochi chilometri in linea d'aria dal territorio giovinazzese. Sarebbe questo lo scopo dell'impianto, alla cui nascita sembra opporsi anche il Sindaco del capoluogo, Antonio Decaro. Con lui altri sette primi cittadini, tra cui il giovinazzese, che hanno espresso la loro ferma contrarietà, ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale contro le autorizzazioni della Regione Puglia. Impossibile - sostengono - trascurare il fortissimo impatto ambientale su tutte le comunità viciniore, oltre che su quella modugnese, negli anni passati già provata da altre vicende.Di seguito l'intera missiva«Accogliamo con grande soddisfazione le dichiarazioni del Sindaco di Bari, Antonio Decaro, in merito alla vicenda "Impianto Newo Spa", con le quali esprime la ferma contrarietà all'insediamento nel proprio territorio comunale di un inceneritore. Sin dall'inizio, abbiamo espresso con determinazione il nostro NO a quel progetto, dando voce alle migliaia di cittadini delle nostre Comunità. L'Aro Ba/2 è stato il primo Ambito a partire con la raccolta differenziata ed è tuttora uno dei più virtuosi dell'intera Puglia, con percentuali complessive superiori al 75% di raccolta differenziata.che non rispetta né i princìpi dell'economia circolare, né le direttive europee. Siamo pronti a combattere fino alla fine, accanto al Comune di Bari, in tutte le sedi, affinché i nostri territori non siano ulteriormente minacciati dall'attivazione di impianti non desiderati che, come in questo caso, rischiano di generare effetti gravosi per la salute dei nostri concittadini. Pertanto chiediamo con forza al Governo regionale di esprimersi sulla questione e di mantenere la decisione concordata con i Sindaci durante l'incontro di qualche anno fa, nel novembre 2018, quando si convenne che l'impianto Newo sarebbe stato stralciato dal nuovo Piano Regionale dei Rifiuti e che le comunità sarebbero state ascoltate».SINDACO DI MODUGNONICOLA BONASIASINDACO DI PALO DEL COLLETOMMASO AMENDOLARASINDACO DI GIOVINAZZOTOMMASO DEPALMASINDACO DI BINETTOVITO BOZZISINDACO DI BITETTOFIORENZA PASCAZIOSINDACO DI BITRITTOGIUSEPPE GIULITTO SISINDACO DI SANNICANDRO DI BARIGIUSEPPE GIANNONE