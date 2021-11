Anagrafe on line, da oggi certificati elettronici anche al Comune di Giovinazzo

Niente più code agli sportelli e niente più bisogno di recarsi di persona agli uffici di Palazzo di Città. Da oggi anche i cittadini giovinazzesi potranno scaricare i loro certificati digitali on line in maniera autonoma.Basta connettersi al sito ufficiale del Comune, www.comune.giovinazzo.ba.it , cliccare su Aree Tematiche, andare alla voce Servizi demografici, cliccare sul link Sportello demografico ed entrare nell'apposta area certificati.Si specifica che l'accesso è possibile ai possessori di SPID o di CIE ( carta di identità elettronica). Chiunque fosse in possesso di queste chiavi di accesso, tramite l'inserimento del nome utente e della password, vedrà la lista dei certificati che è possibile scaricare direttamente dal computer. Il servizio, inoltre, consente di visionare l'anteprima del documento richiesto e di scaricarlo in formato pdf.«Oggi celebriamo una grande svolta nella Pubblica Amministrazione - è il commento diassessore con delega alla Digitalizzazione del Comune di Giovinazzo - Una Pubblica Amministrazione che snellisce la burocrazia e che eroga servizi sempre più veloci e comodi per andare incontro alle esigenze dei cittadini. Con un semplice clic è possibile ottenere ciò che fino a poco fa richiedeva tempo e l'obbligo di recarsi personalmente agli sportelli degli uffici comunali. Da oggi si apre un nuovo capitolo della transizione digitale, il prossimo passo sarà quello di superare il gap del digital divide e di permettere a chiunque di avere una connessione internet».