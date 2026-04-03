Altari della Reposizione ed allestimenti a tema sacro: TUTTE LE FOTO a Giovinazzo

18 foto Altari della Reposizione ed allestimenti sacri 2026

Si è aperto ieri sera, Giovedì Santo 2 aprile, ila Giovinazzo. Sentitissimo ed attesissimo da tutti i cattolici, momento centrale dell'anno liturgico.Sin dal tardo pomeriggio i fedeli hanno affollato le cinque parrocchie ed il Santuario del SS Crocifisso dei Frati Cappuccini per prendere parte alla(la Messa nella Cena del Signore), liturgia con cui si ripercorre l'Ultima Cena di Gesù. Di straordinario impatto, come sempre accade, la lavanda dei piedi, atto in cui si mostra il "servizio" della Chiesa Cattolica al mondo.Quindi gli altari centrali sono stati spogliati ed il SS Sacramento è stato deposto nei Repositori o Altari della Reposizione, anche quest'anno molto belli e di cui vi forniamo una galleria fotografica sotto il nostro articolo. Di impatto anche gli allestimenti scenici a tema sacro all'interno delle rettorie del centro storico, a cura delle confraternite.Si è aperto così il cuore delle 48 ore più intense della fede cristiana. Oggi, Venerdì Santo 3 aprile, dalle 19.45, l'attesa processione dei Misteri per le strade della città di Giovinazzo, quando fede e pietà popolare si uniranno, ancora una volta, inscindibilmente.