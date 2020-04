Domani la Messa in Coena Domini in streaming dalla Parrocchia Immacolata

Il triduo pasquale sta per iniziare, ma cambieranno le modalità per poter partecipare alle celebrazioni cardine. Già da domani, Giovedì Santo, primo dei tre giorni che rievocano la Passione e la Morte di Gesù Cristo, si potrà prendere parte allain modalità telematica.I sacerdoti giovinazzesi si riuniranno nellaper dare avvioalla celebrazione rievocativa del momento in cui Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli, che verrà trasmessa in diretta sulla pagina FacebookNello stesso modo si potrà prendere parte alle altre celebrazioni della Settimana Santa: l«Lo Spirito Santo che soffia dove e come vuole, vi raggiunga in questi giorni così solenni – scrivono i sacerdoti delle parrocchie giovinazzesi nel messaggio di invito a seguire i riti della Settimana Santa dal diffuso social network - e vi doni la grazia di unirvi profondamente al mistero della morte e risurrezione di Gesù «per sentire sempre in voi i benefici della redenzione» (dalla Liturgia) e attingere da esso la speranza di una rinascita personale e sociale».