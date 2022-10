Allerta meteo sulla Puglia: nuova intensa perturbazione attesa su Giovinazzo

Piogge abbondanti previste per tutta la giornata

«Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata, Calabria, Puglia centro-meridionale, Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a localmente elevati su Campania meridionale e versanti tirrenici di Basilicata e Calabria settentrionale; - sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna orientale, Molise, restanti zone di Campania, Puglia e Sicilia, con quantitativi cumulati localmente moderati».Recita così il bollettino didiffusa dalla Protezione Civile nella serata di ieri, 12 ottobre, e relativa alla giornata di giovedì 13 ottobre.Puglia adriatica interessata e Giovinazzo non farà affatto eccezione, con venti meridionali che soffieranno moderati e nuvolosità stratiforme che poterà le prime precipitazioni già in tarda mattinata. Massime sui 18° e correnti che al pomeriggio prenderanno a soffiare da levante. LPiogge e schiarite si alterneranno per tutta la notte, poi venerdì 14 ottobre tornerà il sereno grazie al forte vento di Maestrale che prenderà a soffiare forte.