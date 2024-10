Allerta meteo arancione, sabato col maltempo su Giovinazzo

Prima o poi doveva accadere: l'autunno spalancherà le sue porte e Giovinazzo vivrà un fine settimana all'insegna del maltempo e dell'instabilità.Per sabato 19 ottobre, infatti, è stata diramata dalla Protezione Civile della Puglia una allerta meteo arancione per piogge, che sul litorale a nord di Bari cadranno abbondanti sin dalla mattinata, complici correnti sud-orientali. Massime in discesa di parecchi gradi, sino a 19°. Mare molto mosso. Pomeriggio piovoso con fenomeni intensi dopo pranzo ed in attenuazione a sera. Minime della notte tra 17 e 18°. Residui fenomeni anche domenica, ma per questo vi diamo appuntamento alla mezzanotte. Miglioramenti previsti la prossima settimana.