Allerta gialla per vento forte su Giovinazzo tra il 4 ed il 5 settembre

Su tutta la Puglia, a partire dalle ore 8.00 di oggi, lunedì 4 settembre, e per le successive 24-36 ore, sono previsti "venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte dai quadranti settentrionali". Per questo la Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio vento.Su Giovinazzo, dalla mattinata di lunedì 4 settembre sono previste raffiche molto forti di Bora, dapprima sui 40 km/h, poi vicine ai 60 km/h. Le temperature caleranno di diversi gradi, comprese tra i 21° di minime e 27° di massima.Per l'allerta gialla, corrispondente a livello di rischio ordinario, i Comuni sono tenuti ad attivare la fase operativa di attenzione, garantendo il puntuale monitoraggio della situazione a livello locale. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultare il portale della Protezione Civile regionale e la pagina web del servizio InfoAlert365 della Protezione Civile comunale.