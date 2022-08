Alla Vedetta sul Mediterraneo un omaggio a Fabrizio De André

Un omaggio al grande Fabrizio De André. Oltre 60 opere-libro di qualificati artisti italiani e stranieri saranno in mostra dall'1 al 7 settembre 2022 presso la Vedetta sul Mediterraneo di Giovinazzo.Artisti che hanno interpretato la vita umana e artistica del cantautore ispirandosi al volume "Fabrizio De André. Volammo davvero", curato dalla Fondazione De André Onlus ed editato dalla Nave di Teseo. Un tesoro di memorie, quasi un "romanzo corale in frammenti" che raccoglie contributi, testimonianze, riflessioni, le parole dette, di 64 Autori che ci introducono nell'ampiezza del suo abbraccio e del dono che ci ha fatto: l'universalità. Una voce etica, un intellettuale contro che ha remato in solitudine e in direzione ostinata e contraria.La Mostra internazionale di Libri d'Artistacurata dalin collaborazione con il musico e scrittoresarà inaugurata giovedì 1 settembre alle ore 19.30.Introduce Nicolò Carnimeo (docente universitario e scrittore). Intervengono Michele Sollecito (Sindaco del Comune di Giovinazzo) e Fulvio Frezza (autore del libro "Furono baci e furono sorrisi. Dieci anni di Fabrizio De André"). Intermezzi musicali a cura di Domenico Mezzina (chitarra e voce).Sarà possibile accedere all'evento previa prenotazione e relativa conferma, inviando un'e-mail a: info@vedettamediterraneo.it Ancora una volta il libro d'artista, come oggetto utopico e libertario, organismo vivente, entità poliforme che sfugge a qualsiasi classificazione, sarà custode del canto libero di una voce, una voce d'oro, che mai tacerà.Un microcosmo simbolico da abitare attraverso percorsi multisensoriali che svelano l'essenza e la profonda umanità di un artista e delle inascoltate voci e intelligenze che parlano di dignità e giustizia senza stereotipi o esclusioni.E quando si apre il paesaggio dei libri, si offrono in gratuità e bellezza: libri che accolgono morbide labbra come petali di rosa, intessono delicati ricami che si tramutano in piccoli e incerti fiori alla memoria delle ombre, si trasformano in scenografie dove le parole hanno il sapore della terra e del mare o appaiono frammenti di sogno…Libri mondo, simbolicamente complessi, traboccanti di musica, poesia, visioni, e invitano a prendere il volo là dove il silenzio è pensiero,l'orizzonte è luce, la solitudine è libertà e la tenerezza pietà. Libri, reliquiari sacri, di un sentire che mai finirà.L'evento è il primo di due organizzati dall'associazione "Vedetta sul Mediterraneo" e inseriti nel progetto "Giovinazzo... che accoglie", il contenitore promosso dalla Consulta della Cultura del Comune di Giovinazzo nell'ambito dell'estate giovinazzese 2022.La mostra sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.30. Ingresso libero.