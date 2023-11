Alla scoperta del sepolcreto sotto la chiesa del Carmine a Giovinazzo - VIDEO

Powered by

Sapevate che al di sotto dell'attuale superficie dellain via Cattedrale, c'era un antico sepolcreto?A spiegarcelo in un interessante video sono la guida e vicepresidente della Touring Juvenatium, Florinda Bavaro, e Paolo Lasorsa dell'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine e San Francesco da Paola.Un breve viaggio in un video che vi (ri)proponiamo dopo averlo pubblicato sulla nostra pagina Facebook.Buona visione!