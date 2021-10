Shock nel borgo antico: materassi e parti di divano abbandonati davanti alla Chiesa del Carmine

«Ma vi sembra normale che pezzi di divano possano essere abbandonati davanti ad una chiesa, tra l'altro di grande valore storico, del borgo antico?»La domanda, più che legittima, è arrivata da alcuni confratelli diche ci hanno segnalato lo scempio perpetrato da ignoti da alcune sere, almeno a sentir loro. Parti di divano e materassi lasciati lì, senza alcuna remora, davanti alla chiesetta di via Cattedrale. Abbiamo cercato di sapere se vi fosse almeno il riferimento per l'eventuale smaltimento di rifiuti ingombranti con ritiro a domicilio, volendo giustificare l'ingiustificabile. Ma non è così.Così i nostri segnalatori ci hanno chiesto di farci portavoce con l'Amministrazione comunale affinché vengano individuati i responsabili. Speriamo ancora vi sia una spiegazione plausibile ad un comportamento del genere e siamo pronti ad eventuali repliche e chiarimenti. Ma abbiamo il sospetto che non arriveranno.Come sempre non ci resta che segnalare.