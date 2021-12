All'Odeion di Giovinazzo c'è il Concerto di Capodanno

Non ha sosta l'attività culturale all'interno dell'di Giovinazzo.Questo sabato, 1° gennaio, lasaluterà il nuovo anno con il Concerto di Capodanno al mattino, una chicca nel panorama musicale pugliese. Ad esibirsi nella struttura di via delle Filatrici 32 sarà ilcomposto da Salvatore Pirolo al sax soprano, Giampaolo Sinesi al sax contralto, Vittorio Romano al sax tenore e Gabriele Mastropasqua al sax baritono. Con loro, ad impreziosire la formazione ci sarà Luigi Tarantino alle percussioni.Porte aperte dalle ore 10.30 e inizio dello spettacolo fissato per le. Per info si può chiamare il numero 3401062022 oppure lasciare un messaggio sulla pagina della Fondazione Defeo-Trapani, pronta anche a lanciare la campagna abbonamenti per il primo trimestre del 2022. L'ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.Si accede in sala solo muniti di. Non saranno fatte eccezioni in ossequio alla normativa anti-Covid.