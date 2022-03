Album di esordio per il talento giovinazzese Tommaso La Notte

Le esperienze vissute sia in negativo che in positivo, miste a belle suggestioni e fantasie sono il fil rouge che ha dato spunto e ispirazione al giovane cantautorenel suo album di esordio dal titolo "Pop Notturno", pubblicato da Auand Records.Il disco del songwriter pugliese, ricco di queste emozioni e suggestioni, sarà disponibile da quest'oggi, venerdì 11 marzo, su tutti gli stores digitali con distribuzione di Pirames International.è nato tra l'autunno del 2018 e la fine dell'estate del 2019 ed è stato realizzato nello studio di registrazione Four Walls Studio a (Giovinazzo) di Alex Grasso; i testi e le musiche sono di Tommaso La Notte pubblicati da Jazz Engine.Nel bel mezzo della pandemia globale avviene l'incontro con il produttore esecutivo del progetto: Marco Valente, nome storico della discografia pugliese, capo dell'etichetta discografica Auand. L'incontro porta a rivedere le canzoni attraverso la collaborazione con Molla, cantautore e produttore pugliese, che firma la co-produzione dell'album. "Pop notturno" è un titolo che "gravitava" intorno al progetto già prima della fine delle registrazioni, in quanto rappresenta la sintesi perfetta dello spirito dell'album; è un nome che è stato scelto definitivamente (insieme ai titoli definitivi delle canzoni) nell'estate del 2020 insieme a, dopo alcuni giorni di lavoro sulle canzoni, di ascolto e di rilettura dei testi. I brani che compongono l'album sono stati pubblicati uno per volta nei mesi scorsi mentre venerdì sarà presentato l'ultimo inedito dal titolo " Vita in pausa".Anche sui ricordi che divengono racconti distaccati ruotano le canzoni che compongono il nuovo album dell'artista originario di Giovinazzo. La notte è un momento proficuo per comporre e l'ispirazione ha fatto il suo corso, perché questa parte della giornata giunta alla fine è un summit di elementi, è densa di particolari che scorrono tra le dita e che hanno dato modo al cantautore di lasciarsi andare alla composizione. "Pop notturno" è diventata una narrazione unica e coerente in cui la notte, l'amore finito, il ricordo di questo amore e la propria stanza sono elementi che ritrovandosi emanano note e versi.«Della notte - spiega il talentuoso cantautore di Giovinazzo - mi piace il momento in cui fermarsi e riflettere- ci ha detto Tommaso La Notte. Io ho trasformato le mie riflessioni che sono diventate linfa utile a comporre. Gli ultimi due, tre anni sono stati fonte di ispirazione viva e vera; il percorso di vita ha trovato sbocco in questo album che è il primo album completo che ho registrato, in passato solo un ep dal titolo "Nostalgia", composto di quattro brani».Questo progetto discografico può essere definito come «un ritrovarsi nelle stesse nostalgie attraverso l'arte, attraverso la musica e i testi". Ecco che appaiono la malinconia a volte presente nei testi, lo scorrere del tempo e il rifugio dell'artista nella "letteratura come mezzo per allontanarsi da una realtà che non si riesce ad apprezzare».Intanto, nella stagione estiva del 2022 è in programma il tour di Tommaso La Notte, una serie di concerti che faranno da promozione più ampia al disco. A causa dell'emergenza sanitaria il cantautore è riuscito a far conoscere, in situazioni dal vivo, solo i primi brani pubblicati per cui la prossima estate sarà data ampia visibilità e promozione al disco di un artista che consideriamo un vero talento da scoprire e da ascoltare.Nel disco hanno suonato:Tommaso La Notte – voce;Alessandro Grasso - basso, chitarre, tastiere, cori;Vincenzo Guerra - batteria e percussioni su "Non mi piaci tu", " Passano i treni" ;Orazio Saracino - pianoforte su Una poesia di Montale;Martina Vurro - coro su "Shampoo alla camomilla."