"Canzoni alla luna", il mini tour di Orazio Saracino e Tommaso La Notte

Il tour

Orazio Saracino

Tommaso La Notte

La vita culturale sta muovendo i suoi passi pian piano dopo il lockdown e la musica, pur rispettando la normativa anticontagio con il distanziamento, può vivere della sua espressività dal vivo perché la sua bellezza si possa ascoltare in presenza.Un incontro e scambio di esperienze musicali dal vivo, per l'appunto, vedrà impegnati il pianistae il chitarrista, due artisti giovinazzesi, che godono di grande stima da parte degli addetti ai lavori. Una sintonia perfetta li vedrà insieme in scena per un progetto musicale molto interessante. L'arte in note sarà espressa con il talento di cui sono dotati, con maestria oltre che armonia.Sono stati entrambi tra gli ospiti della rubrica pubblicata da GiovinazzoViva "L'Arte ci unisce" e, dopo aver provato a collaborare in un recente passato, eccoli dal vivo insieme per dar vita ad un mini tour, per il momento di tre date, tutte da vivere con la musica di qualità che il loro programma proporrà.Tommaso La Notte e Orazio Saracino si sono conosciuti nello studio di registrazione di Alessandro Grasso, dove entrambi hanno registrato i loro rispettivi nuovi album. Orazio suona il pianoforte su una canzone di Tommaso, e Tommaso canta una canzone scritta da Orazio. Da questa collaborazione è nata l'idea di suonare insieme live e così hanno organizzato un tour acustico che passa perPer conoscere i luoghi che ospiteranno i due concerti si può visitare la pagina Instagram di Tommaso La Notte. Infine, il terzo concerto di questo mini tour li vedrà di scena ilin occasione della "Notte bianca della poesia 2020". Il titolo dato a questo primo mini-tour acustico dei due cantautori pugliesi è '", proprio in quei giorni, infatti, ci sarà la luna piena ad accompagnare la loro musica dal vivo.Il tema dei concerti è il notturno, pertanto in scaletta ci sono inediti e non solo, di entrambi, classici del cantautorato italiano e del jazz, che parlano d'amore, di luna, di stelle e di notti insonni.Classe 1985, ha conseguito il diploma di pianoforte col massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Bari, sotto la guida del M°Ferrari; ha studiato, inoltre, composizione, sempre presso lo stesso conservatorio, con Maria Pia Sepe e Federico Biscione conseguendo il compimento inferiore. Successivamente si è avvicinato al pianoforte jazz grazie a Mirko Signorile, perfezionandosi in seguito presso la St. Louis di Roma con Pierpaolo Principato e Maurizio Giammarco.Attualmente sta frequentando il biennio di specializzazione in pianoforte jazz presso il Conservatorio di Monopoli, e il master in composizione di musica per film tenuto dal M° De Donatis. E' risultato vincitore di concorsi a carattere nazionale sia come pianista nel concorso "Mozart" di Taranto, tra gli altri, che come autore di testi di canzoni al "Premio Quasimodo".Si esibisce come solista, nonché come componente di formazioni varie in diverse città italiane, spaziando dalla musica classica al jazz alla musica leggera (JazzIT Fest - Pompei; PianoCityMilano; Teatro Golden e Teatro Arciliuto - Roma; Unisono Jazz Club - Feltre), collaborando con artisti affermati del panorama musicale tra cui Amedeo Ariano, Andrea Avena, Larry Franco, Guido Di Leone, Mimmo Campanale, Paolo De Benedetto. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo disco di inediti "Incontro Tempo Suite" per l'etichetta Workin' Label, ed è in fase di missaggio il suo secondo lavoro discografico, presto in uscita.Tommaso La Notte, nato nel 2001, ha esordito ad ottobre 2019 con l'EP "Nostalgia", pubblicato in modo indipendente su tutte le piattaforme di streaming musicale. Il giovane chitarrista e cantautore ha calcato i primi palchi nell'estate del 2017 e ha presentato live "Nostalgia" negli ultimi mesi del 2019. Attualmente è alle prese con le registrazioni del suo primo album. Il suo stile si muove dal cantautorato italiano all'indie pop.