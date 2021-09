"Shampoo alla camomilla”, il nuovo singolo di Tommaso La Notte

IL PROGETTO MUSICALE

TOMMASO LA NOTTE CI RACCONTA DEL SUO NUOVO ALBUM

Con piacere abbiamo scoperto e ascoltato in anteprima il brano "Shampoo alla camomilla" di Tommaso La Notte, nell'estate del 2020, sia nella serata dell' "Arte ci unisce" che nell'Istituto Vittorio Emanuele II ha presentato dal vivo gli artisti ospiti della nostra rubrica pubblicata su Giovinazzo Viva durante il lockdown, sia nella serata della Notte Bianca della poesia.Il brano è stato pubblicato il 27 agosto sulle piattaforme digitali ed è il primo singolo del nuovo progetto discografico del giovane artista originario di Giovinazzo. Questo è il secondo progetto di Tommaso che nell'ottobre del 2019 pubblicò in modo indipendente il primo EP dal titolo " Nostalgia ", prodotto discografico contenente quattro brani, tra cui "Monet", che ha avuto ottimi riscontri di critica e di pubblico. In quello stesso anno il nostro bravo artista ha vissuto un'esperienza emozionante: ha aperto il concerto di Diodato, pregevole cantautore e musicista pugliese, vincitore di Sanremo nel 2020 suonando "Nostalgia", "Monet" appunto e "Siamo arte". Ecco che ora comincia a vedere la luce il nuovo prodotto discografico di Tommaso La Notte dal titolo "Pop Notturno", composto da otto brani e che sta vivendo un momento interessante nelle sue presentazioni live nel tour "Pop notturno live" del cantautore e chitarrista con la sua band.Il progetto musicale è stato prodotto dalla casa discografica pugliese Auand Record. Il giovane e simpatico songwriter, rosso di capelli, ci ha dedicato un lungo momento per raccontarci di questo lavoro discografico che di mese in mese vedrà la pubblicazione di un brano nuovo per giungere così tra febbraio e marzo all'uscita di tutto l'album che sarà pubblicato solo sulle piattaforme digitali. La maggior parte delle canzoni è ambientata di notte, ispirate da una giornata che dona stimoli e, dopo averla vissuta, durante la notte Tommaso scrive i suoi testi lasciandosi trasportare da ricordi, sogni, immaginazione perché lui dice : « Io sono questo da tutti i punti di vista e il mio cognome rafforza questo legame suggestivo con la notte in cui si muovono storie immaginarie delle persone ». Alla base di tutta la scrittura ci ha detto che la notte ricopre un'importanza rilevante perché ricca di pensieri diventa la trama su cui tessere i racconti delle sue canzoni. Per saperne di più su questo album abbiamo innanzitutto chiesto all'artista circa i musicisti che hanno suonato: Alex Grasso di Giovinazzo al basso, chitarre, tastiere, synth e cori; è l'arrangiatore e il produttore musicale responsabile dello studio di registrazione Four Walls a Giovinazzo, colonna portante dei progetti discografici sia di Tommaso La Notte che di altri artisti e musicisti della nostra città e non solo. Il co- produttore è Molla polistrumentista a tutto tondo; al pianoforte, in un brano, ha suonato Orazio Saracino.Si è trattato di un amichevole e professionale scambio tra artisti dove/ perché Tommaso ha dato la voce al brano di Orazio " La luna e la gru" mentre Orazio ha suonato in un brano di questo nuovo prodotto discografico di La Notte. Tra i musicisti c'è Vincenzo Guerra alla batteria, sta suonando con la band barese dei " Think about it" ed è ora in tour con Ghemon, cantautore rivelazione a Sanremo 2021. Nella canzone " Shampoo alla camomilla " in voce si potrà ascoltare Martina Vurro mentre Tommaso La Notte, autore di tutti i testi e della musica, sarà in voce in tutti i brani. Cliccando su questo link si può ascoltare il brano https://spoti.fi/3BgnJSMEcco cosa ci ha detto raccontandoci un pò di questo album. «Tutto l'album nasce da un viaggio che ho fatto in Scozia, precisamente ad Edimburgo nell'estate 2018. Questa esperienza è stata fruttuosa e mi ha portato a comporre le prime quattro canzoni nel corso dell'inverno- ci ha detto. Nell'estate del 2019 a seguito di un viaggio tra Emilia Romagna e Veneto sono nate le idee per comporre le altre quattro canzoni frutto delle esperienze vissute. Dopo la pausa causata dal lockdown si è svolto il lavoro nello studio di registrazione. Io sono legato ad un paio di canzoni uno perché penso di essere riuscito a scrivere una frase simbolo che possa sintetizzare il progetto e l'altra perché ho racchiuso in una parola il precedente progetto musicale dal titolo "Nostalgia" dando più maturità al mio linguaggio musicale. La prima canzone pubblicata " Shampoo alla camomilla" è un racconto che ruota intorno al ricordo di un affetto interrotto. Il protagonista decide di uscire di notte per cercare di scrollarsi di dosso l'amarezza ma il ricordo dell'amata è vivo nella sua mente perché lei faceva lo shampoo alla camomilla cantando sotto la doccia il brano di Vasco Rossi " Un senso". Mi sono fatto conquistare dall'immaginazione di questo momento emozionale un pò tormentato». Nei testi del giovane autore appaiono da un lato immagini che inizialmente possono sembrare disconnesse ma in realtà non lo sono e dall'altro citazioni care alla sua personalità di artista che fanno riferimento al mondo del cinema, dell'arte e della letteratura. Ecco che sia raccontare che immaginare sono due elementi che si fondono nella creatività di autore di Tommaso La NotteIl musicista e autore ha frequentato il Liceo Classico "Matteo Spinelli" a Giovinazzo, tra i docenti che hanno creduto in lui c'è il prof. Gianni Palumbo che lo ricorda con piacere e che anche quest'anno lo ha invitato a esibirsi nello spazio musicale dellache si terrà nella serata del 5 settembre nell'istituto Vittorio Emanuele II. In questo periodo l'artista e musicista si fermerà a Giovinazzo, per dedicarsi a un tour di promozione e presentazione dal vivo del suo disco nel Sud Italia, dopo di che rientrerà a Torino per proseguire il corso di studi di filosofia.La presentazione del disco sulle piattaforme proseguirà con il secondo estratto, intitolato "La fine del capitalismo", che sarà pubblicato il 14 settembre. Come vi dicevamo con grande piacere avremo modo di ascoltare la sua musica anche a Giovinazzo nella serata della Notte Bianca della Poesia il 5 settembre quando si esibirà sul palco allestito nell'atrio intitolato ad Andrea Martinelli dell'Istituto Vittorio Emanuele II. In quella notte di poesia si accenderanno le luci sulla sua musica d'autore.