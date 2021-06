Al campo estivo “AllenaMenti” due ragazzi dell'Anffas Giovinazzo

Una concreta forma di inclusione sociale quella che permetterà a due ragazzi dell'Anffas di Giovinazzo,di prendere parte attiva al progetto relativo ad un campo estivo organizzato dall'associazionedi Molfetta. In merito a questo progetto ci ha parlatopresidente dell'associazione "AllenaMenti" che ha organizzato questo percorso progettuale.«Il campo estivo "Bim Bum Bam Rataplan" è nato dieci anni fa dall' idea e dalla collaborazione di due realtà importanti presenti sul territorio di Molfetta " AllenaMenti" e la compagnia teatrale del "Carro Dei Comici" che hanno pensato bene di unire le competenze in ambito educativo, per quanto riguarda bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali - ci ha detto il presidente Camporeale -. L'ambito motorio con l' avviamento allo sport sarà a cura dell'associazione da me presieduta. I professionisti in ambito culturale saranno gli attori della compagnia teatrale del "Carro Dei Comici". L'idea è nata dalla nostra associazione AllenaMenti, una palestra educativa multidisciplinare che, grazie alla collaborazione con la compagnia teatrale nota sul territorio di Molfetta e in ambito nazionale, vuole offrire sul territorio un servizio che dia continuità a quelle che sono le attività e i corsi che vengono proposti durante l' anno. In modo particolare vuol creare uno spazio di inclusione nel quale la socialità tra i ragazzi coinvolti sia ancora più ampia. In tal modo si può dare una possibilità ai bambini e ai ragazzi di vivere una propria esperienza in modo autonomo e lavorare sulle autonomie, gestirsi in contesti lontani dalle famiglie e soprattutto rispolverare quelle che erano le condizioni di un gioco di strada. Non avendo più la possibilità di trascorrere parte del periodo estivo per strada si è pensato di ricostruire questo percorso, offrendo un servizio abbastanza dettagliato facendo leva su quelle che sono le potenzialità di AllenaMenti e del Carro dei Comici. In questa nuova edizione del campo estivo perfezioneremo il servizio dando la possibilità a due ragazzi dell'Anffas di Giovinazzo, con sindrome di down Antonella Sterlacci e Vincenzo Ignomiriello, di avviare un percorso di collaborazione che inizierà il 14 giugno e terminerà il 30 luglio offrendo loro la possibilità di sperimentarsi anche come educatori. Tra gli obiettivi principali c'è anche quello di creare rete sul territorio e grazie alla collaborazione e al lavoro che Viviana Fasano offrirà all' interno del campo estivo Bim Bum Bam Rataplan, si potrà creare un ponte con l' associazione Anffas onlus Giovinazzo che si è fatta promotrice di questa sua iniziativa, accolta di buon grado da entrambe le associazioni e si è creata questa collaborazione ed opportunità». Ai due ragazzi Anffas Vincenzo Ignomiriello e Antonella Sterlacci abbiamo chiesto un punto di vista su questa esperienza che si appresteranno a vivere. Ecco cosa ci hanno detto. «Siamo entusiasti per questa esperienza e speriamo di poter imparare e poter anche noi insegnare qualcosa ai bambini che seguiremo e ai colleghi con cui lavoreremo».Il pensiero conclusivo su questa progettualità, che rende pratici obiettivi quali la socialità e l'integrazione di queste persone, nelle parole di Michele Lasorsa, il presidente dell'associazione Anffas onlus di Giovinazzo. «Una nuova esperienza si accingono ad iniziare due nostri ragazzi dell'Anffas e questa volta si tratterà di " buona prassi", in cui saranno impegnati Antonella e Vincenzo, affetti da sindrome di down – ci ha detto -. Saranno loro, nel ruolo di educatori, a creare situazioni di integrazione sociale per ragazzi normodotati nel corso delle attività di un centro estivo. Si tratterà quindi una delle rare volte in cui si andranno ad invertire i ruoli. Tutto questo sarà possibile grazie all'associazione "AllenaMenti" e alla compagnia teatrale " Il Carro dei Comici". Questa collaborazione è divenuta concreta grazie al coordinamento di Viviana Fasano che ha allacciato la nostra realtà associativa alle altre due associazioni coinvolte in questo progetto che ritengo molto interessante».