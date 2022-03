Aiap Giovinazzo, cerimonia di consegna del defibrillatore alla città

Sabato 19 marzo, nella sede dell, all'interno della Cittadella della Cultura, si è svolta lanelle mani dell'assessore ai Lavori Pubblici,in rappresentanza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Depalma. Presente anche l'assessore alle politiche sociali, Michele Sollecito.La donazione del defibrillatore è un segnale concreto di come una realtà associativa possa incidere sul territorio in cui opera. Il defibrillatore potrà essere utilizzato per uso pediatrico e per gli adulti. Grazie all'impegno, alla passione dei presepi si è potuto concretizzare questo nuovo segno di solidarietà rivolta alla comunità cittadina.Nelle parole del presidente Aiap di Giovinazzo il senso e il significato di questa nuova iniziativa solidale.«Grazie alla maestosa scenografia, che ha attirato tanto pubblico, si è realizzato il nostro progetto rivolto alla nostra comunità cittadina - ha affermato Alberto Fiorentino, presidente Aiap della sede di Giovinazzo -. La scenografia con elementi fondanti della nostra bella città sono stati motivo di attrazione del pubblico che ha mostrato il suo buon cuore, donando un contributo libero dopo la visita alla mostra. A noi piace fare qualcosa di tangibile e di concreto e l'acquisto del defibrillatore ne è la prova; questo macchinario potrà essere collocato dove l'amministrazione comunale riterrà opportuno. Noi ci auguriamo che sia funzionante e che però non venga mai utilizzato, ci auguriamo che non ci siano mai situazioni di emergenza», è stato il suo auspicio.«Sono qui a rappresentare l'amministrazione comunale - ha detto invece l'assessore Gaetano Depalo - e ringrazio a nome della città i presepisti dell'Aiap, che con la loro passione artistica ci hanno dimostrato impegno e attenzione verso il territorio. Non c'è gesto più bello di questa donazione che nasce da un gruppo di artisti che si sono dedicati a trasmettere amore con la creazione della Natività, mettendoci cuore e sensibilità. A mio parere sarebbe utile collocare il defibrillatore in un armadietto - ha rimarcato - , che a breve farò sistemare, qui in piazza Sant'Agostino, perché in altri punti importanti della città, nel palazzetto dello sport e nelle scuole ce ne sono altri ben custoditi.Nella dedizione dei presepisti c'è sempre un segno tangibile della ferma volontà di tramandare di generazione in generazione il loro prezioso sapere. L'auspicio, espresso anche da una delle figure storiche, Giuseppe Lobasso, è che gli associati Aiap possano riportare in voga anche antiche tecniche come per esempio l'uncinetto, sul quale a breve organizzeranno un corso pratico, o il recupero creativo del legno portato dalle mareggiate, unito alla difficile pratica artigiana dell'intreccio del vimini per creare cesti.