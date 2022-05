Agostino Picicco al Salone Internazionale del Libro di Torino

La XXXIV edizione del, che si è svolta dal 19 al 23 maggio a Torino nella cornice del Lingotto Fiere con il titolo "Cuori selvaggi", ha riunito case editrici, scrittori, operatori del settore e tantissimi lettori.Per gli editori il Salone è la più importante occasione di presentazione delle novità editoriali. Per i lettori è l'occasione per incontrare le autrici e gli autori della produzione letteraria italiana di questi anni.Al Salone del Libro di Torino ha partecipato anche lo scrittore di origine giovinazzeseche è intervenuto al dibattito sumoderato da Raffaella Leone, PR di SECOP Edizioni.All'evento, con la presenza degli autori pugliesi Maria Sportelli e Giuseppe Selvaggi, ha partecipato anche il giornalista RAI Enzo Quarto.Nel suo intervento Picicco si è soffermato sulla scrittura come strumento di comunicazione e di relazione, con particolare attenzione ai contenuti da veicolare per attrarre e accrescere l'interesse dei lettori e dare loro elementi di crescita personale e di arricchimento valoriale.Durante gli eventi del Salone, Picicco ha anche presentato il volume di Angela De Leo "Tenero il tuo lago d'erba tagliente" (SECOP edizioni) sull'opera del milanese Giovanni Gastel, fotografo della moda e poeta, scomparso l'anno scorso.