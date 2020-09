È agli arresti domiciliari, ma spaccia lo stesso: in carcere un 31enne

È finito dietro le sbarre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ungravato da precedenti per droga, arrestato il 28 marzo scorso per lo stesso reato, è stato nuovamente bloccato dainel corso di un servizio mirato.Sì, perché, nonostante si sia nuovamente in piena emergenza a causa della seconda ondata di contagi di, l'uomo, ristretto agli arresti domiciliari presso la propria dimora, era nella lista di coloro che i militari giovinazzesi diretti dal maresciallo capotenevano sotto osservazione, avendo già subodorato movimenti sospetti. La perquisizione domiciliare, nell'appartamento in via Bari, la sera del 22 agosto scorso, deve averlo colto impreparato.Probabilmente non pensava di essere tenuto d'occhio. Magari non in questo particolare periodo. Tant'è. Non c'è stato modo di far scomparire quanto aveva in casa. Tutto raccolto:. Al 31enne è stato contestato il possesso di. I militari, inoltre, hanno trovato e sequestrato anche. Nei confronti dell'uomo, il giudice, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.«Restiamo in attesa degli- dice l'avvocato difensore dell'uomo,-, i soli che potranno rivelare l'esatta composizione della sostanza stupefacente». Al momento, però, il suo assistito resta in cella, a Bari.